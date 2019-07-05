لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- هنأ وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الخميس، سلطات جبل طارق ومشاة البحرية البريطانية لفرضهم عقوبات أوروبية على سوريا وحرمانهم "موارد قيمة لنظام الأسد القاتل"، في تغريدة على تويتر.

جاءت تغريدة هانت، بعد ساعات من احتجاز البحرية البريطانية لناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق في البحر المتوسط، كانت تحمل شحنة من النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سوريا.

شارك وزير الخارجية البريطاني، في تغريدته، بيان لرئيس حكومة جبل طارق فابيانو بيكاردو، التي تتبع التاج البريطاني، حيث أشار في كلمته إلى أنه تم الاستيلاء على ناقلة النفط "غريس 1" في إطار تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي على نظام بشار الأسد، حيث تؤكد المعلومات أن شحنة النفط الإيرانية كانت متجهة إلى مصفاة بانياس في سوريا.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عددًا من العقوبات المالية والتجارية على نظام الرئيس السوري بشار الأسد منذ عام 2011.

وكانت الخارجية الإيرانية، قالت على لسان متحدثها عباس وموسوي، إن الاستيلاء "المدمر" على ناقلة النفط في مضيق جبل طارق من قبل السلطات البريطانية، قد يزيد التوترات في الخليج، وفق ما نقلته قناة برس تي في الإيرانية نقلاً عن بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.

واستدعت الخارجية الإيرانية، السفير البريطاني لدى طهران، الخميس، للتشاور حول احتجاز ناقلة النفط الإيرانية، أمام مضيق جبل طارق، والتي كانت في طريقها إلى سوريا.

وقال وزير الخارجية الإسباني، إن البحرية البريطانية احتجزت السفينة بناء على طلب أمريكي، حيث يعد ذلك تحايلا إيرانيًا لتفادي العقوبات الأمريكية وبيع النفط الإيراني إلى سوريا.