دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— توسط اسم سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، جدالا بين الإعلامية اللبنانية العاملة في قناة الجزيرة القطرية، غادة عويس، والمغرد السعودي، منذر آل الشيخ مبارك.

بدأ الأمر بتغريدة لعويس على صفحتها بتويتر، قائلة: "ذبابة من مركز اعتدال لم يصلها الupdate من المعلم سعود القحطاني عن ’انفتاح‘ مبس على العالم و’التسامح الديني‘ فاستمرت تكتب وفقاً للتعليمات القديمة!"

وتابعت قائلة: " كان يسخر من الجزيرة.. علماً ان السلطات الامريكية وضعته على لائحة عقوبات لتورطه بقتل خاشقجي لكنه وذبابه لم يجرؤوا يوما على التغريد ضد سيّد وليّه! أين هو اليوم خاصة أن بذاءته بالتغريد مستمرّة عبر ذبابه؟ راقبوا تعابيره والهاشتاغ! وضيع ومجرم شوّه سمعة شعبه وبلده ويستمرّ بذلك عبر ذبابه".

وأردفت عويس: "ما أجمل الجزيرة خصوصا حين تغيظكم، اللهم إنّي شامتة بالمدعو سعود القحطاني وكل مريديه وذبابه الوهمي منهم والموثّق! ورحمة الله على الشهيد جمال خاشقجي".

من جهته رد الناشط السعودي على منذر آل الشيخ مبارك في سلسلة تغريدات على صفحته قائلا: "الجزيرة سخر منها القاصي والداني أما لائحة العقوبات فتضم من هو على بعد أمتار منك (القرضاوي) المهم أن يكون موقفك ثابت إن رفع الاسم.. سيظل تاريخ لوحده مسح تاريخ طابور من المذيعين والمعدين وأفقدهم مصداقيتهم، الأوطان لا تشوه سمعتها ولا يقول ذلك صاحب عقل! أقل أمجاده أنكم تصيحون حتى بغيابه".

وتابع قائلا: " لم تغظ الجزيرة من يوم أن ظهر البطل سعود القحطاني فجعلها نسياً منسياً أما خاشقجي قتلتموه حياً وتاجرتم بدمه ميتاً !!اللهم إني شامت في مليارات هدرت على مذيعين ومعدين وأسقطها رجل واحد بأحرف قليلة فالحمد لله من قبل ومن بعد".

أوضح وكيل النيابة العامة السعودية، بتصريح في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 أن دور المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، في قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، لافتا إلى أن دوره "تنسيقي"، مضيفا: "كذلك طلب المستشار السابق الالتقاء بالفريق ومجموعة التفاوض وذلك ليطلعهم على بعض المعلومات التي قد تفيدهم في هذه المهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقادا منه أن المجني عليه رحمه الله تلقفته بعض المنظمات المعادية للمملكة وأن إعادته للمملكة يعد نجاحا كبيرا لهذه المهمة، علما أن المستشار السابق قد تم منعه من السفر وهو رهن التحقيق".

ويذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرا ملكيا بإعفاء المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، وسط سلسلة أوامر ملكية في إطار التحقيقات في قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بقنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا.