ما القضايا التي طرحها بشار الأسد مع وزير الخارجية العُماني في دمشق؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، الأحد، في العاصمة السورية دمشق، فماذا دار بينهما؟

ناقش الأسد وبن علوي آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما في ذلك "محاولات طمس الحقوق العربية التاريخية في ظل الأزمات والظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة حاليا"، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وناقش الرئيس السوري ووزير الخارجية العُماني التحديات السياسية والاقتصادية وسبل التصدي لها، وفقا للوكالة السورية.

والتقى بن علوي بنظيره السوري، وليد المعلم، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، كما اتفقا على أهمية التعاون التنسيق والتشاور الدائم بهدف الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

يذكر أن زيارة بن علوي هي الرسمية الأولى لوزير خارجية دولة خليجية إلى سوريا منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.