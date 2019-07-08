ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويًا.. والأفضل للإيرانيين أن يحذروا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مرة أخرى من المضي قدما في برنامجها النووي، وقال ترامب قبل صعوده الطائرة الرئاسية في نيوجيرسي، "إيران من الأفضل أن تحذري"، وأضاف ترامب في تصريحاته للصحفيين "إيران تخصب اليورانيوم لسبب واحد، لكنني لن أخبركم بهذا السبب، ولكنه ليبس جيدا، من الأفضل أن يحذروا".

جاء تحذير الرئيس الأمريكي، بعد إعلان إيران، الأحد زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ما بعد نسبة 3.67%، وهو ما يعني تجاوز الحد المسموح به في نسب التخصيب طبقا للاتفاق النووي.

وأشار ترامب في تصريحاته إلى أن "إيران تفعل الكثير من الأشياء السيئة، هم يريدون بطريقتهم هذه حقوق تلقائية في امتلاك سلاح نووي"، وشدد على أن "إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في مايو أيار الماضي أن بلاده لن تلتزم ببعض البنود في الاتفاق النووي خاصة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وذلك في أعقاب تراجع الإدارة الأمريكية وإلغائها الالتزام بالاتفاق النووي.

وقال فريدريك دال المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردًا على أسئلة CNN، إن مفتشي الوكالة سيتحققون من إعلان إيران بشأن زيادة معدلات التخصيب، مشيرًا إلى أن المفتشين المتواجدين في إيران سيبلغون المقر الرئيسي في فيينا بالنتائج بمجرد الوصول إليها.