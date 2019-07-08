دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد، من إن التوسع الإيراني الأخير في برنامجها النووي سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات، وأضاف في تغريدة له على تويتر إنه يجب على دول العالم أن "تستعيد المعيار الثابت المتمثل في عدم السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم".

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي في تغريدته أن "نظام إيران المسلح بالأسلحة النووية، سيشكل خطرًا أكبر على العالم".

جاءت تغريدة بومبيو، بعد ساعات من إعلان السلطات الإيرانية، البدء في زيادة معدلات تخصيب اليورانيوم إلى ما فوق 3.67%، وهو أعلى من الحد المسموح به طبقا للاتفاق النووي، وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستزيد من معدلات تخصيب اليورانيوم بعد السابع من يوليو تموز الجاري.

وتحتاج إيران للحصول على سلاح نووي أن تصل نسبة التخصيب إلى 20%.

وكان الرئيس الأمريكي، حذر في وقت سابق، بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت أنها لم تتأكد بعد من زيادة إيران لمعدلات تخصيب اليورانيوم.