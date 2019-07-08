موسكو، روسيا (CNN)-- قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الاثنين، إن روسيا ستواصل الحوار وجهودها على الجبهة الدبلوماسية فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني.

ورداً على سؤال CNN، حول انتهاك إيران لتخصيب اليورانيوم، قال بيسكوف إن "روسيا لا تزال تؤيد الاتفاق التاريخي المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)"، مضيفًا "نريد أن نذكّر الجميع بأنه كان الجانب الروسي والرئيس بوتين هو الذي حذر من العواقب السلبية التي ستحدث حتماً بعد أن قررت إحدى الدول الخروج من JCPOA والآن نرى أن هذه العواقب تتفكك بأسف شديد".

وأضاف بيسكوف، أن الدبلوماسيين الروس سوف يواصلون عملهم و"سننتظر نتائج لجنة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأعلنت طهران، الأحد، أنها بدأت في زيادة تخصيب اليورانيوم إلى أبعد من حد النقاء الذي وافقت عليه كجزء من الصفقة النووية التي وقعتها مع الولايات المتحدة وخمس دول أخرى في عام 2015.

وتأتي هذه الخطوة بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الصفقة وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية في عام 2018.