دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية، انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة، السبت، قبل الوقت المحدد لها، وذلك بناء على توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بالبدء فيها منتصف الشهر الماضي.

واشتملت أعمال الصيانة، بحسب بيان للخارجية السعودية، على تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام، وزيادة العزل المائي، ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، وصيانة الباب، وباب الدرج الداخلي والميزاب، باستخدام التقنيات الحديثة.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن "هذه الأعمال تأتي في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها حكومة المملكة لخدمة الحرمين الشريفين، حيث يقوم مكتب إدارة المشاريع بالوزارة بالإشراف على أعمال الصيانة والتي تهتم بأدق التفاصيل"، مؤكداً "سعي جميع الأجهزة الحكومية إلى بذل جهود مضاعفة على مدار الساعة لراحة زوار بيت الله الحرام، وتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن"، على حد وصفه.

جاء ذلك قبل أسابيع من موسم الحج، والذي ترفع المملكة العربية السعودية من استعداداتها لاستقبال ملايين الحجيج.