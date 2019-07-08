أردوغان: التحضيرات متواصلة لشحن صواريخ "إس400" إلى تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن التحضيرات متواصلة لشحن منظومة صواريخ "إس400" الروسية إلى تركيا، وأن تحديد أماكن نشرها عائد لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان، وذلك حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وأوضح أردوغان في مؤتمر صحفي عقده بمطار أتاتورك في إسطنبول، قبيل مغادرته إلى العاصمة البوسنية سراييفو أن "أعمال تحميل المنظومة إلى الطائرات التي ستشحنها إلى تركيا، جارية"، مشيرا أن أنقرة "اتفقت مسبقا مع موسكو على موعد وصول المنظومة إلى تركيا".

يذكر أن تلك الصفقة أثارت توترات كبيرة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، بسبب مخاوف أمريكية من اختراق المنظومة الروسية لطائرات f-35 والتي أبرمت تركيا مع واشنطن صفقة لشرائها أيضا.