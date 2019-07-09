عودة البحارة الأتراك إلى إسطنبول بعد أيام من إطلاق سراحهم في ليبيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--قالت وكالة الأنباء التركية الرسمية، الأناضول، إن البحارة الأتراك الست الذين تم احتجازهم بليبيا في وقت سابق من قبل قوات شرق ليبيا الموالية للواء المتقاعد، خليفة حفتر، شرقي البلاد، وأطلق سراحهم فيما بعد، عادوا إلى تركيا فجر الثلاثاء.

وبحسب مراسل الأناضول، وصل البحارة الست على متن طائرة هبطت بمطار إسطنبول الدولي قادمة من العاصمة الليبية طرابلس، وكان باستقبالهم السفير مراد تامر، ممثل وزارة الخارجية بإسطنبول، فضلًا عن عائلاتهم وذويهم.

وفي 30 يونيو حزيران الماضي، أعلنت الخارجية التركية احتجاز البحارة المذكورين من قبل قوات شرق ليبيا، وعلى إثر ذلك حذّرت أنقرة تلك القوات، بأنها ستكون "هدفًا مشروعًا" إذا لم تفرج فورًا عنهم؛ ليتم إطلاق سراحهم اليوم التالي من احتجازهم.