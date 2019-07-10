دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحب وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، بالعقوبات الأمريكية المفروضة، الأربعاء، على ثلاثة من قيادات حزب الله اللبناني، من بينهم نائبان بمجلس النواب.

وقال الشيخ خالد بن أحمد في تغريدة له على تويتر "نرحب بخطوة الحكومة الأمريكية بإدراج أفراد من حزب الله الإرهابي اللبناني على قوائم الاٍرهاب، و منهم أعضاء في مجلس النواب اللبناني".

وأضاف وزير خارجية البحرين في تغريدته، "آن الأوان لتسمية الأمور بمسمياتها؛ فالعصابة تنتخب زعمائها كجناحها السياسي، وبقية أفرادها تحمل السلاح و تحفر الأنفاق و تهدد سلامة الدولة".

وأعلنت الخارجية الأمريكية في بيان صادر عن وزير الخارجية مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء، عقوبات على ثلاثة "من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في حزب الله، لـ(مواجهة تأثير حزب الله الفاسد في لبنان)"، على حد وصفه.

وذكر بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن مكتب مراقبة الأصول أدرج 3 مسؤولين في حزب الله، هم أمين شري، ومحمد حسن رعد، ووفيق صفا، لعملهم لصالح الحزب أو "بالنيابة عنه".