بيروت، لبنان (CNN)-- قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الأربعاء، إن العقوبات الأمريكية ضد أعضاء البرلمان المرتبطين بحزب الله "لن تؤثر" على عمل الحكومة.

وأضاف الحريري، وفقا لبيان صادر عن مكتبه "هذه العقوبات تشبه العقوبات الأخرى القائمة، لكن لا شك في أنها اتخذت مسارًا جديدًا بفرضها على النواب".

وأوضح "ومع ذلك، لن يؤثر هذا على البرلمان أو العمل الذي نقوم به في البرلمان وفي مجلس الوزراء".

وقال في البيان إن البرلمان اللبناني "لا يوافق" على العقوبات.

وقال بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء، عقوبات على ثلاثة "من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في حزب الله، لـ(مواجهة تأثير حزب الله الفاسد في لبنان)"، على حد وصفه.

وذكر بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن مكتب مراقبة الأصول أدرج 3 مسؤولين في حزب الله، هم أمين شري، ومحمد حسن رعد، ووفيق صفا، لعملهم لصالح الحزب أو "بالنيابة عنه".

ووفقاً للبيان فإن المسؤولين أدرجوا "بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الذي يستهدف الإرهابيين ومن يقدمون الدعم للإرهابيين أو لأعمال الإرهاب".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون، إنه "تم إطلاع الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون على التقارير الإعلامية الصادرة حول قرار وزارة الخزانة الأمريكية والذي تضمن عقوبات على اللبنانيين، بينهما نائبان في مجلس النواب".

واعتبر بيان رئاسة الجمهورية في لبنان أن هذا الإجراء "يتناقض مع المواقف الأمريكية السابقة التي تؤكد التزام لبنان وقطاعه المصرفي بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومنع استخدام الأموال في الهجمات الإرهابية أو في ممارسات أخرى يعاقب عليها القانون".

وقال البيان إن "لبنان الذي يأسف للجوء الولايات المتحدة لمثل هذه الإجراءات خاصة فيما يتعلق باستهداف اثنين من الممثلين المنتخبين، سيتابع الأمر مع السلطات الامريكية المختصة لبناء موقف بناء على ذلك".