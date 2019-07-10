اتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، مصادرة السلطات البريطانية لناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، بأنها "خطوة خاطئة ورخيصة للغاية"، محذرًا المملكة المتحدة من البدء في خلق حالة من "انعدام الأمن" على حد وصفه، مؤكدًا أنهم "سيرون العواقب"، حسبما ذكر مكتبه الصحفي.

وقال روحاني، في اجتماع مجلس الوزراء في طهران، الأربعاء، "الأعداء يسعون إلى خلق حالة من عدم الأمن في المنطقة، وهذا هو السبب في أنهم انتهكوا حدودنا، والتي تلقوا فيها ردا قويا"، على حد تعبيره، وأضاف "من ناحية أخرى، استولوا على الناقلة الإيرانية، التي كانت خطوة خاطئة ورخيصة للغاية".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن البريطانيين استولوا على ناقلة النفط الإيرانية "بشكل غير مبرر"، مضيفًا أنه "يجب علينا جميعًا العمل بجد لضمان الأمن الكامل في خطوط الشحن في جميع أنحاء العالم، وأقول للبريطانيين أنهم المبادرون لانعدام الأمن وستفهمون عواقبه لاحقًا".

وتابع روحاني أنه "من المحتمل أن تكون المملكة المتحدة قد قامت بهذا العمل بناءً على طلب الولايات المتحدة أو (الفريق ب)"، ويستخدم المسؤولون الإيرانيون تعبير "الفريق ب" للإشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد وجيمس بولتون مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي.

واعتبر روحاني أن خطوة الاستيلاء على ناقلة النفض "غريس 1"، "خطوة غبية" في ظل ما وصفه بـ"عدم وجود حكومة وبرلمان متكاملان في المملكة المتحدة، والفوضى الإحباط في بريطانيا".