رئيس أركان الجيش الإيراني: احتجاز ناقلة نفط جبل طارق "لن يمر دون رد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، الثلاثاء، إن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" لن يبقى دون رد.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، أن اللواء محمد باقري، أشار في مراسم تكريم نائب رئيس هيئة الاركان العامة للجيش، إلى ما سماه "تملص أمريكا وأوروبا من الاتفاق النووي"، قائلاً، "بالرغم من نكث الوعود من قبل الغرب تجاه الاتفاق النووي لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية صبرت لمدة عام وجعلت شعوب وحكومات العالم تطمئن من أننا ملتزمون تجاه تعهداتنا"، حسبما نقلت الوكالة.

وأوضح اللواء باقري أن إيران "أثبتت أنها لا تدعو للحرب ولا تنوي نكث الوعود و لا الاعتداء على الآخرين بل إن العدو هو من ينكث العهود، إلا أن ايران قررت منذ مارس الماضي وفي المرحلة الجديدة أن تنتهج استراتيجية جديدة تحت عنوان (المقاومة الفعالة)"، مضيفاً، "مرحلة لا نخشى فيها من الحرب ونرحب برفض الحرب، في هذه المرحلة التفاوض يعني الاستسلام لذلك نقول للتفاوض (لا حازمة)"على حد وصف الوكالة.

واعتبر اللواء باقري، احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" من قبل بريطانيا في جبل طارق، يعد "إجراءً انتقامياً ورداً على الرد المباشر والشفاف والشجاع للقوات المسلحة الايرانية ضد طائرة مسيرة معادية"، وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني أن "الإجراء البريطاني لن يبقى دون رد".