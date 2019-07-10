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باريس، فرنسا (CNN)—عقد القضاء الفرنسي، الثلاثاء، أول جلسة في محاكمة الأميرة حصة، بنت العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، للنظر في التهم التي رفعها الحرفي المصري الأصل والحامل للجنسية الفرنسية، أشرف عيد.

ويتهم عيد الأميرة السعودية (غيابيا) بأنها أمرت حارسها الشخصي بمهاجمته بعد أن اتهمته بأخذ صور ومقاطع فيديو لها في سبتمبر/ أيلول العام 2016، وقال إن الحارس ضربه وقام بتقييده ووجه مسدسا نحو رأسه وأمره بتقبيل قدم الأميرة، على حد تعبيره.

أحد أعضاء فريق الدفاع عن الأميرة حصة قال لـCNN خارج قاعة المحاكمة إن الأميرة تنفي هذه الاتهامات وتدفع بالبراءة، مؤكدا على أن التغطية الإعلامية للقضية غير عادلة للأميرة السعودية.

ويقول عيد في القضية إنه كان يعمل في حمام في شقة بجادة "فوتش" الحصرية بالعاصمة الفرنسية، باريس، والمملوكة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقام بتصوير الأثاث في الشقة كـ"مرجع" عندما لاحظ انعكاس صورة الاميرة على مرآة.

وأضاف عيد في نص الادعاء أنه وعندما رأته الأميرة زعم أنها أمرت حارسها الشخصي، بأخذ هاتفه وتعارك معه وركله على وجهه، قبل أن توجه الأميرة خطابها معنفة إياه بالقول: "سترى كيف يجب عليك التحدث مع أميرة وكيف يجب على الفرد التحدث مع عائلة ملكية".

الحارس الشخصي للأميرة كان حاضرا في جلسة المحاكمة الثلاثاء، نافيا التهم الموجهة، قائلا: "لم أكن عنيفا أبدا، أمسكت (عيد) وبعدها احتجزته لأنني لم أكن على علم بنيته"، مضيفا أنه اعتقد أن عيد سيقوم بتوزيع الصور الخاصة للأميرة لأن "كل عربي يريد أخذ صورتها، لأنها مشهورة للغاية".