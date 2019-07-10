دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير عن تشكيل لجنة لدراسة ملف إلغاء نظام الولاية على المرأة السعودية بوصولها على سن الـ18، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على وسم حمل اسم "قرار اسقاط الولاية بعد الـ18".

02:20 أميرة سعودية: أود أن أرى تغييرات في نظام الولاية

التقرير نشرته صحيفة عكاظ السعودية، وقالت فيه أنها علمت "بتشكيل لجنة لدراسة إضافة حكم إلى نظام المرافعات الشرعية، الصادر العام 1435، يقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنا ببلوغه سن الثامنة عشرة، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وفي حال رغب القاصر إثبات رشده قبل ذلك فيكون عن طريق المحكمة المختصة.."

ولفت تقرير صحيفة عكاظ نقلا عن مصادرها أن اللجنة مكونة من "وزارة العدل وديوان المظالم والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هذه التقارير التي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها بشكل مستقل، مستشهدين بتصريحات أدلت بها الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة السعودية في أمريكا عن نظام الولاية بمقابلة مع CNN في يونيو/ حزيران العام 2018.

وقالت الأميرة التي كانت حينها تشغل منصب وكيل الرئيس للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة في السعودية: "هو (نظام الولاية) حوار مهم يجري في مجلس الشورى بشكل يومي تقريبا ويمكنني القول إنني كمطلقة وأم لطفلين هذا الامر ملح بالنسبة لي، لدي عائلة الآن تسمح لي بأن أكون قادرة على الحركة والديناميكية ولكن هذا ليس الواقع بالنسبة للعديد من النساء.."

وأضافت: "هل سيحدث هذا اليوم؟ لا أستطيع القول بذلك، ولكن هل أود رؤيته في المستقبل القريب؟ بالطبع.. نعم أريد أن أرى تغييرات في نظام الولاية.."

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما تداوله مغردون: