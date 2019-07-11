مضيق هرمز.. رعب الاقتراب من سواحل إيران يخيم على الملاحة في الخليج

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشف مسؤولان أمريكيان عن محاولة 5 قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، احتجاز ناقلة نفط بريطانية كانت بصدد عبور مضيق هرمز في الخليج.

البارجة البريطانية "HMS Montrose"

وأوضح المسؤولان المطلعان بصورة مباشرة على ما جرى أن ناقلة النفط البريطانية، "بريتيش هيريتاج" كانت في طريقها للخروج من الخليج قبل أن تقترب منها القوارب الإيرانية وتأمرها بتغيير مسارها والدخول إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وأضاف المسؤولان أن البارجة "HMS Montrose" التابعة للقوات البحرية الملكية البريطانية كانت ترافق ناقلة النفط من الخلف، وقامت بتوجيه أسلحتها المثبتة على سطحها صوب الإيرانيين ووجهت لهم تحذيرا شفهيا للتراجع، وبالفعل تراجعت القوارب الإيرانية.

وذكر المسؤولان أن البارجة البريطانية مجهزة بأسلحة رشاشة من عيار 33 ميليمترا مخصصة ومصممة بالتحديد لإبعاد القوارب الصغيرة، لافتين إلى أن البارجة البريطانية كانت في دورية معتادة لتوفير الحناية البحرية في الخليج.

وأشار المسؤولان إلى أن طائرة دون طيار أمريكية كانت تحلق فوق الموقع وقامت بتصوير ما جرى.