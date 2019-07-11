قاسم سليماني: الحكومة الأمريكية تجلب "انعدام الأمن" أينما وجدت

طهران، إيران (CNN)-- انتقد قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الحكومة الأمريكية واعتبرها في أول تغريدة له على تويتر باللغة الإنجليزية، الخميس، السبب في انعدام الأمن في أي مكان تتواجد فيه قواتها.

وقال سليماني في تغريدته "الحكومة الأمريكية تجلب بطبيعتها عدم الأمان. لا يمكنك العثور على أي منطقة تتواجد فيها القوات الأمريكية، يمكن أن توفر فيها الأمن بالقوة".

جاءت تغريدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بعد ساعات من إعلان بريطانيا إحباط محاولة الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على ناقلة نفط بريطانية في الخليج، في الوقت الذي تنفي فيه إيران تلك الاتهامات.