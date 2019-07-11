دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نفى الحرس الثوري الإيراني، الخميس، ما إنه ادعاءات بقيام 5 قوارب تابعة له بمحاولة اعتراض ناقلة نفط بريطانية كانت تهم بالخروج من الخليج عبر مضيق هرمز.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن ادارة العلاقات العامة بالمنطقة الخامسة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري: "حول ادعاءات بعض وسائل الاعلام الغربية نقلا عن مصادر بوزارة الدفاع الاميركية بخصوص محاولة خمسة زوارق سريعة ايرانية احتجاز ناقلة نفط بريطانية وابتعادها بعد تدخل الفرقاطة البريطانية ’اتش ام اس مونتروز‘ - بأن دوريات القوة البحرية للحرس الثوري تواصل واجباتها بشكل اعتيادي وتمارس مهامها المناطة بدقة وصلابة، ولم تواجه أية سفينة اجنبية بما فيها السفن البريطانية خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان: "المنطقة الخامسة للقوات البحرية للحرس الثوري الايراني قادرة على توقيف السفن الاجنبية في الرقعة الجغرافية المناطة اليها على نحو قاطع وسريع ودون تردد اذا ما كانت قد تلقت ايعازا بذلك".

ويذكر أن مسؤولان أمريكيان مطلعان على الحادثة، قالا في تصريحات لـCNN إن طائرة بدون طيار أمريكية كانت تحلق فوق ناقلة النفط البريطانية وصورت اقتراب القوارب الإيرانية، إلا أن مقطع الفيديو لم ينشر حتى كتابة هذا التقرير.