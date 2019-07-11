داخلية الكويت توضح ملابسات انتحار مقيم "بدون" بعد ضجة واسعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضحت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الأربعاء، أن "المقيم بصورة غير قانونية" أو ما يُعرف بـ"البدون" انتحر بحادثة أثارت جدلا واسعا في الشارع الكويتي.

وقالت الداخلية الكويتية في بيان أنه وإيضاحا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن انتحار شاب من المقيمين بصورة غير قانونية، أن "التحقيقات التي قامت بها السلطات الأمنية المتخصصة أوضحت أن المذكور من مدمني المخدرات ومن أرباب السوابق.."

وأضاف البيان أن المذكور "تم تسجيله في 12 قضية مصنفة قضايا جنح وجنايات متعلقة بالمخدرات والسلب بالقوة"، لافتة إلى أنه "ضبط بتاريخ 11/5/2019 من قبل الأمن العام بتهمة حيازة مواد مخدرة وتمت إحالته إلى الرعاية لاحقا.."

ويذكر أن حادثة انتحار الشاب أثارت العديد من ردود الفعل كان من أبرزها انتقادات وجهتها الإعلامية الكويتية، فجر السعيد على مقاطع فيديو قالت إنها تظهر مسؤولا أمريكيا يقوم بأداء العزاء لذوي وعائلة الشاب، حيث قالت في تغريدة على صفحتها بتويتر: " باي صفه يتواجد المستشار السياسي للسفاره في عزاء البدون المنتحر ؟!!!! ويسأل ويحقق چنه مباحث ؟!!!! عمي وزير الخارجيه هل من مهام مستشار السفاره الأمريكيه حضور عزاء المنتحر والتحقيق معاه باسباب انتحاره ؟!!!!"