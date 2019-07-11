مشروع قرار جديد ضد السعودية في الكونغرس الأمريكي باسم "SADRA"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية، مشروع قرار لمراجعة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية على خلفية 3 أحداث رئيسية، وأطلق عليه اسم "SADRA".

ويتطلب مشروع القرار تقديم وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات الوطنية ووزير الخزانة، تقريرا مطولا للكونغرس في غضون 270 يوما، يُفصل فيه أهداف ومخاطر السياسة المتبعة مع السعودية بالإضافة إلى علاقات الأخيرة مع الصين وروسيا وسجل حقوق الإنسان في المملكة.

الأحداث التي يأخذها مشروع القرار بعين الاعتبار تتمثل في القلق من ملف حقوق الإنسان في المملكة والضحايا المدنيين في الحرب التي تقودها المملكة في اليمن بالإضافة إلى مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

مشروع القرار قدمه السيناتور، جيم ريستش، رئيس لجنة العلاقات الدولية التابعة للكونغرس، وأعضاء اللجنة المكونة من السيناتور كريس كوونز (ديمقراطي) والسيناتور وماركو روبيو (جمهوري) والسيناتور جاين شاهين (ديمقراطي).