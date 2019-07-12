دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعادت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الخميس مقاطع فيديو سابقة في الذكرى الثانية لتحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"دعاش"، والذي يوافق الـ11 من يوليو/تموز.

وأعادت القيادة المركزية نشر مقطع فيديو لمسنّة عراقية تحيي عناصر بالجيش العراق، في تغريدة بتعليق: " هذه المسنة العراقية، الأم الصابرة، ترقص فرحاً لتعانق الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي مثلما الموصل تعانق العراق بعد اعلان يوم النصر على داعش".

وفي تغريدة منفصلة أعادت القيادة المركزية نشر مقطع فيديو للفنان العراقي، كاظم الساهر، بتعليق: "استمع الى ما قاله القيصر عن الموصل تعانق العراق: الرحمة لأرواح الشهداء، ولكم الذكر الطيب.. وانت يا نينوي يا حبيبتي.. العراق سحق الخرافة".

وعن الاحتفالات التي عمّت المناطق بإعلان تحرير الموصل، نشرت القيادة المركزية مقطع فيديو بتعليق: "البصرة الفيحاء تحتفل بتحرير الموصل ام الربيعين.. اعلان يوم النصر في العراق.. الموصل تعانق العراق".