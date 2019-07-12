وزير الخارجية البريطاني: لا نسعى لتصعيد الموقف مع إيران

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، إن بريطانيا "لا تسعى لتصعيد الموقف مع إيران"، وذلك في أعقاب إعلان البحرية الملكية إرسال فرقاطة حربية جديدة إلى الخليج.

وأضاف في مؤتمر صحفي، الجمعة، "نحن جميعًا مسؤولون عن حماية حركة الملاحة، إنه وقت للعقول الهادئة".

وأشار وزير الخارجية البريطاني، إلى أنه يتم إطلاعه على كافة التفاصيل الخاصة بالوضع الميداني للتأكد من أنه ليس هناك أي تصعيد غير مقصود، معتبرًا أن أي تصعيد غير مقبول "قد يكون خطيرًا جدًا على العالم"، على حد تعبيره.

وأوضح جيريمي هانت، فيما يتعلق بناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، أن البحرية الملكية استولت عليها لأنها كانت تمثل "خرقًا واضحًا للعقوبات".

كانت وزارة الدفاع البريطانية، أعلنت، في وقت سابق، الجمعة، إرسال فرقاطة حربية جديدة في منطقة الخليج، على خلفية التوترات الأخيرة والمتعلقة بمحاولة زوارق إيرانية احتجاز ناقلة نفط بريطانية، الأربعاء الماضي.