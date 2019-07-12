بريطانيا ترسل فرقاطة حربية جديدة إلى الخليج بسبب التوترات مع إيران

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لـCNN، الجمعة، أن البحرية البريطانية سترسل السفينة الحربية "إتش إم دنكان" إلى منطقة الخليج، وذلك على خلفية التوتر الناتج من محاولة الحرس الثوري الإيراني، الاستيلاء على ناقلة نفط إيرانية الأربعاء الماضي.

وتضمن المدمرة البريطانية التواجد العسكري المستمر في المنطقة، حسبما قالت وزارة الدفاع البريطانية، وذلك أثناء خضوع المدمرة "إتش إم إم مونتروز" للصيانة وتغيير طاقم عملها.

كانت الفرقاطة البحرية الملكية "إتش إم إم مونتروز" هي السفينة التي واجهت القوارب الإيرانية لضمان وصول ناقلة النفط "بريتيش هريتاج" إلى ممر آمن الأربعاء.

وأضاف البيان "سيضمن ذلك أن تستمر المملكة المتحدة إلى جانب الشركاء الدوليين في دعم حرية الملاحة للسفن التي تمر عبر ممر الشحن الحيوي هذ".

وستصل الفرقاطة البريطانية البريطانية الجديدة إلى الخليج بعد مشاركتها في مناورة بحرية لحلف شمال الأطلسي الناتو في البحر الأسود.

ووفقًا لموقع البحرية الملكية البريطانية، فإن الفرقاطة الجديدة تبحر وعلى متنها أكثر من 280 فردًا ومقرها في قاعدة بورتسموث البحرية.