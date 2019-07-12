9 سفن بنحو شهرين.. التوتر يلف خطوط الملاحة الدولية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شهدت حركة الملاحة الدولية حالة من التوتر المتصاعد مؤخرا وبالتحديد منذ الثاني من مايو/ أيار الماضي حتى اليوم، وذلك بعد أعمال تخريبية وهجمات وتحريض طال 9 سفن من الخليج إلى مضيق جبل علي.

آخر هذه الأحداث كان محاولة قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج، حيث المتحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان لـCNN: "على خلاف القانون الدولي، حاولت 3 قطع بحرية إيرانية عرقلة مرور السفينة التجارية ’بريتش هيريتاج‘ بمضيق هرمز".

وأضاف أن "HMS Montrose (بارجة بريطانية) أجبرت للتموضع بين القطع البحرية الإيرانية ’Heritage‘ (ناقلة النفط الإيرانية) وأصدرت تحذيرا شفهيا للقطع الإيرانية التي استدارت مبتعدة".