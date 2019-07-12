دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، وصول أول شحنة من معدات منظومة S-400 الصاروخية الروسية إلى مطار عسكري في العاصمة التركية، أنقرة.

ويأتي هذا الإعلان الذي نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، وسط الجدل الكبير الدائر بين واشنطن وأنقرة حول شراء الأخيرة لهذه المنظومة الروسية و"تعارضها" مع صفقة شراء تركيا لمقاتلات F-35 الأمريكية، وفقا لتصريحات سابقة لمسؤولين أمريكيين.

وألقى المسؤولون الأمريكيون الضوء على إمكانية استخدام روسيا لهذه المنظومة الصاروخية في سبيل "جمع معلومات استخباراتية" عن المقاتلة وقدراتها.

ويذكر أن المدى العملياتي لهذا النوع من الصواريخ يصل إلى 250 ميلا (402 كيلومترا) وقادر على اعتراض الأهداف الجوية سواء كانت طائرات أو طائرات بدون طيار أو حتى الصواريخ البالستية على ارتفاعات تصل إلى 30 ألف قدم.

ويشار إلى أن روسيا استخدمت هذا النوع من الصواريخ في مدينة اللاذقية السورية، وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية التابعة للحكومة فإن "ردار هذه الصواريخ يقوم بتغطية أراضي سوريا وكشف كل شيء يطير، كما يغطي المناطق الغربية من العراق، وإسرائيل والأردن كلها، وشمال سيناء في مصر، وجزء كبير من المجال الجوي التركي بما في ذلك أنقرة، والجزء الشرقي للبحر المتوسط."