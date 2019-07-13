دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى وليد الطبطبائي، النائب السابق بالبرلمان الكويتي، الضوء على ما وصفه "الغموض" في بيان وزارة داخلية بلاده عن ضبط خلية إرهابية مصرية في البلاد بجماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلى أن عمل الجماعة سياسي سلمي على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "هناك أمر غير مفهوم في بيان الداخلية عن الخلية الإرهابية المصرية وهو ربطهم بجماعة الإخوان، فإن كانوا فعلا إرهابيين فهم أكيد ليسوا من جماعة الاخوان لأن هذه الجماعة معلوم أنها تنبذ العنف والإرهاب وعملها سلمي وسياسي ولديهم اخطاء كثيرة بسبب عملهم السياسي.. البيان فيه شيء غامض ومحير!"

وكانت وزارة الداخلية في الكويت قد أعلنت، الجمعة "ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، مكونة من 8 أفراد، كان قد صدر في حقهم أحكام قضائية في مصر، وصلت إلى السجن 15 عامًا"، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا.

وقالت الداخلية الكويتية، في بیان، إن "تلك الخلیة قامت بالھرب والتواري من السلطات الأمنیة المصریة متخذین الكویت مقرا لھم"، مشیرة إلى أن "الجھات المختصة في وزارة الداخلیة الكویتیة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلیة".