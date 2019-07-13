أدرعي يعلّق على خريطة بيد حسن نصرالله و"النصر الإلهي" بعد 13 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، على مقابلة حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، والقضايا التي تطرق لها الأخير، على قناة المنار التابعة للحزب، مساء الجمعة.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لأدرعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "صورة النصر يهدد ويمسك بالخريطة من داخل السرداب. أكبر دليل على زيف مزاعم النصر الالهي هي اجراء هذا الحوار في المخبأ داخل سردابه. حقًّا نصرٌ وكرامَة بكل تأكيد فش مصاري لذلك بقيت لديه التهديدات الفارغة التي يتميز بها بعد ان لا يستطيع إقناع اللبنانيين حتى اليوم بحماقة 2006".

وأضاف أدرعي: "تصبح على خير يا نصرالله. بعد 13 عامًا على النصر الالهي أهكذا يبدو نصر وكرامة حقًّا؟ انت بحاجة للتهديدات وللخرائط لتشرح للبنانيين لماذا طارت أموالهم في مهب الريح وعلى أي وسائل عبثية استثمرت مواردهم؟ غردوا لنصرلله ليشرح ليش فش مصاري.."

وتابع أدرعي قائلا: "أيضًا هذه المقابلة جرت في السرداب أو بمخبئ نصرالله هل هذا هو "النصر" الذي تحدث عنه؟ الحرب الاخيرة أعاقت تطور لبنان وإعادة إعماره مازال مستمرًا. المواطن اللبناني يعرف كيف عرّضه نصرالله ومغامراته للازمات وقمة الاستخفاف بعقولهم تأتي عندما يتحدث "السيد" عن العصر الحجري مش مصاري".