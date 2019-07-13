دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن هناك رسالة بعثت بها إيران إلى الولايات المتحدة في اليوم ذاته الذي كان من المفترض توجيه واشنطن ضربة عسكرية انتقامية بعد إسقاط طائرة مسيرة في الخليج.

جاء ذلك في مقابلة لنصرالله على قناة المنار التابعة لحزب الله، حيث قال: "الايرانيون ارسلوا رسالة عبر دولة ثالثة في نهار ذلك اليوم اذا قصفتم اي هدف في ايران او لإيران نحن سنقصف اهدافا اميركية ولهذا تم ايقاف الضربة"، مضيفا أن "ايران لن تفاوض اميركا مباشرة وهذا موقف كل المسؤولين فيها وهم منفتحون على كل المبادرات بما يحفظ مصالحهم".

وتابع قائلا: "ايران الان منفتحة على أي حوار مع السعودية لكن المشكلة في الطرف الاخر الذي حسم خياراته.. الايرانيون كانوا دائما ينادون بحوار مع السعودي ودائما كانت الاجوبة سلبية والمزيد من التآمر والعدوانية".

وتساءل نصرالله وفقا لما نقلته المنار: "هل من مصلحة الامارات أن تحصل حرب مدمرة في الخليج؟ قطعا لن يقبلوا بها.. هل السعودي له مصلحة في الحرب وهو يعرف أنه لن يستطيع مواجهة ايران"، مشددا على ان "كل دولة ستكون شريكة في الحرب على ايران أو تقدّم ارضها للاعتداء على ايران سوف تدفع الثمن".

وأضاف: "يجب أن تفهم اسرائيل أن أي حرب في المنطقة لن تكون محيدة عنها أبدا.. إيران قادرة على قصف اسرائيل بشراسة وقوة.. عندما تفتح الحرب على إيران يعني فُتحت الحرب في المنطقة كلها"، لافتا إلى أن "الذي يمنع الاميركي من الذهاب الى حرب هو أن مصالحه في المنطقة كلها معرضة للخطر.. عندما يفهم الاميركي ان هذه الحرب يمكن ان تطيح وتزيل اسرائيل يعيد النظر.. الادارة الاميركية الحالية تسعى حالياً الى فتح قنوات اتصال مع حزب الله".