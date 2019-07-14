نتنياهو يهدد نصرالله بـ"ضربة ساحقة" له وللبنان إذا تجرأ على إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد رئيس الوزراء اللبناني، بنيامين نتنياهو، الأحد، على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها حسن نصرالله في مقابلة تلفزيونية، واصفا إياها بـ"تبجحات".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لنتنياهو على صفحته بتويتر، حيث قال: "قلت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: سمعنا خلال نهاية الأسبوع تبجحات نصرالله حول مخططاته الهجومية. فليكن واضحا أن لو تجرأ حزب الله على ارتكاب حماقة وهاجم إسرائيل – فسنسدد له وللبنان ضربة عسكرية ساحقة. ولكن, خلافا لنصرالله, لا أنوي إعطاء تفاصيل عن مخططاتنا".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "يكفي التذكير بأن نصرالله حفر أنفاقا إرهابية على مدار سنوات ونحن دمرناها خلال أيام معدودة. كما يقول المثل الشعبي: ’ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع‘".

وكان نصرالله قد لفت في المقابلة التي أجراها مساء الجمعة، على قناة المنار التابعة لحزب الله، إلى أن المقاومة "قادرة" أن تطال كل المساحة الجغرافية في اسرائيل، لأي فترة زمنية يريدونها على حد تعبيره. وقال: "بحسب المنطق والزمن وليس بعلم الغيب لدينا فرصة كي أصلي أنا في القدس" على حد وصفه.