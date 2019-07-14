دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تطرق الباحث الكويتي، مشعل النامي، إلى إعلان وزارة الداخلية في بلاده عن ضبط خلية إرهابية إخوانية مصرية، متسائلا: "هل يعني هذا أن تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت تنظيم إرهابي؟ وإذا كان إرهابي لماذا لا تحظره الكويت؟ وإذا لم يكن إرهابيا فلماذا قبضت الكويت على هذه الخلية؟"

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره النامي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق: "ماذا يعني القبض على خلية إرهابية إخوانية في الكويت؟ ولماذا وصفت الكويت الخلية الإرهابية بأنها إخوانية؟ وكيف ستتعامل الكويت معها"، حيث قال: "المعلومات تشير إلى أنهم (أعضاء الخلية) هربوا من مصر للسودان ومنها إلى الكويت أو دول أخرى ثم الكويت، المشكلة أن إحدى هذه الدول التي قدموا منها هي تركيا والسؤال لماذا لم يبقوا في تركيا ومن الذي آواهم وهل يعلم كفلائهم في الكويت أنهم أرباب سوابق؟ أو مطلوبون للقضاء المصري؟ هذا ما ستحقق به السلطات الكويتية.."

وتابع قائلا: "الكويت سمت هذه الخلية بالإرهابية لصدور أحكام قضائية عليها وأكدت أنها تنتمي لتنظيم الإخوان المسلمين لأن الأحكام صدرت بهذه الطريقة ولأنهم فعلا ينتمون لتنظيم الإخوان المسلمين، وكما هو معلوم تنظيم الإخوان المسلمين له أكثر من جناح وأكثر من تيار ويمارس العنف في أكثر من مكان، في دول الخليج لم يمارس أحد من الإخوان العنف حتى الآن، دعوا للعنف نعم حرضوا على المظاهرات وعل التخريب نعم، ولكن لم يمارسوا التفجير الذي يمارسونه في مصر وليبيا وغيرها.. أنا لا أقول هذا الكلام لأبرئ به ساحة الإخوان من العنف أو من الشذوذ الديني والفكري وإنما أقوله تفسيرا لما يحصل من أحداث.."

وأضاف: "التنظيم في الكويت عمره منذ الأربعينيات وكان يتواصل قادة التنظيم مع حسن البنا في الحج في الأربعينيات وبدأوا بنقل أفكاره وتشكيل هذا التنظيم.. لا تحاسب القوانين على الأفكار ما لم تدعو هذه الأفكار إلى العنف هذا في الكويت وفي غير الكويت وحتى في الدول الخليجية التي صنفت الإخوان كجماعات محظورة لم تحاسب أي إخواني لأنه فقط ينتمي للإخوان المسلمين، السعودية والإمارات ومصر وغيرها لا تحاسب أحد ولا تزد بأحد في السجن لأنه فقط ينتمي للإخوان المسلمين، إذا كان يخطط لأعمال إرهابية قد يسجن أو يحاكم وغيره ولكن الادعاء بأن السعودية أو الإمارات أو مصر تسجن شخص لأنه فقط من الإخوان هذه إساءة لهذه الدول.."