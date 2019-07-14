دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لفت الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، نظر الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله بعد المقابلة والتصريحات التي أدلى بها الأخير حول إسرائيل والتهديدات التي توجهها لحزبه.

جاء ذلك في تغريدة للأمير السعودي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تابعت جزءًا من لقاء حسن نصر الله البارحة ولفت نظري إجابة له عن تهديد اسرائيل بإعادة لبنان 50 سنة للوراء :-الشعب اللبناني صاحب نكتة وبيقول (ياريت يعيدونا 50 سنة لورا كان عنّا كهربا ومي وشوارعنا نظيفة.) وضحك مبتهجًا.. ملاحظة نسيها أمين الحزب :- قبل 50 سنة لم يكن لحزبه وجود..!"

وعلق أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية على تغريدة الأمير السعودي، قائلا: "ولَم يعيش هذا التنظيم الارهابي أزمات اقتصادية وافلاس اخلاقي مثلما يعيشها اليوم لأنه فش مصاري لصاحب السرداب واتباعه".

وفي تغريدة منفصلة تابع الأمير عبدالرحمن بن مساعد قائلا: "لا أحب حسن نصر الله وأنا ضد سياساته الحالية تمامًا..ولكن مشاعري تجاهكم أسوأ من مشاعري تجاهه.. طالما بقيتم محتلين للأراضي العربية وطالما لم تحل قضية فلسطين وتقوم دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".