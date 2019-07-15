زكريا يوضح لـCNN أمورا يغفل عنها ترامب بمواجهته إيران

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال فريد زكريا المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN إن سياسة ترامب مع إيران ستُصعد مما وصفها بـ"الحرب البادرة" في المنطقة.

وأوضح زكريا قائلا: "مع تضييق الخناق أكثر على إيران، رد فعل الأخيرة كان على الصعيد الدولي عبر جيشها، وبصورة أكبر عبر الميليشيات المنوطة بها من اليمن إلى الخليج الفارسي، وكل فعل من هذا النوع يدفع برد فعل من الولايات المتحدة الأمريكية أو السعودية.."

وأضاف: "الإدارة الأمريكية يبدو أنها نسيت أن الحضارة الإيرانية كانت لاعبا أساسيا في الشرق الأوسط لآلاف السنين ولديها تقاليد قوية وعادات ووطنية وكفاءة سياسية بالإضافة إلى تاريخ في مقاومة الهيمنة الأجنبية، الطريق إلى الاستقرار في الشرق الأوسط ليس بخنق إيران".

وتابع زكريا قائلا: "بكلمات أخرى قام ترامب بتصعيد التوتر بصورة حادة في المنطقة دون خطة جيدة للتوصل إلى حل، إدارة ترامب تأمل بالحصول على استسلام من إيران وعودة إلى طاولة المفاوضات والقبول بصفقة أكثر صعوبة بالنسبة لهم من تلك التي وقعوها في العام 2015.. حصول ذلك ممكن (استسلام إيران إلى طاولة المفاوضات) ولكن المرجح أكثر يتعلق بالحرب الباردة الحالية في المنطقة وأنها قد تسوء أكثر.."