دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح خالد الجارالله، نائب وزير الخارجية الكويتي، أن تسليم المطلوبين بالخلية الإرهابية الإخوانية إلى مصر جاء بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين، معربا عن أسفه لوجود مطلوبين للقضاء المصري على أرض الكويت.

وأضاف الجارالله وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية: "التنسيق والتعاون الأمني المصري الكويتي كبير جدا ونشعر معه بالارتياح وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ".

وردا على سؤال حول تسمية جماعة الإخوان المسلمين بالتنظيم الإرهابي، أجاب الجارالله وفقا لتقرير الوكالة، قائلا: "ليس هناك شيء محدد في هذا الخصوص.. هذا الموقف سبق التعبير والإعلان عنه ولا جديد في هذا الشأن."

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت، الجمعة، عن القبض على "خلية إرهابية" تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، يحمل أعضاؤها الجنسية المصرية.