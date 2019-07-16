بعد ظهوره في "ما خفي أعظم".. عائلة بحرينية تتبرأ من أحد أفرادها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تبرأت عائلة بحرينية من أحد أبنائها المتوفين، بعد ظهوره في التحقيق الذي بثته قناة الجزيرة القطرية حول احتجاجات البحرين عام 2011 عبر برنامج "ما خفي أعظم"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين.

ونشرت عائلة البلوشي، التي تنتشر في عدة دول خليجية، بيانا أعلنت فيه تبرؤها من أحد أفرادها، هشام هلال البلوشي، بعد ظهوره في برنامج "ما خفي أعظم".

وجاء في البيان الذي نقلته الوكالة البحرينية: "تعليقا على ما بثته قناة الفتنة "الجزيرة" على لسان أحد أفراد العائلة ويدعى هشام هلال البلوشي، والذي توفي في وقت سابق، تعلن عائلة البلوشي بمملكة البحرين، تبرؤها من كل شخص، خائن لوطنه وأهله، مؤكدين على ولائنا لقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين المفدى، حفظه الله ورعاه، وانتمائنا واعتزازنا الوطني وتمسكنا بالثوابت والقيم الوطنية".

وجاء أيضا في بيان العائلة: "إن عائلة البلوشي، تشكل جزءا لا يتجزأ من مكونات المجتمع البحريني الطيب المسالم، الذي يعيش في نسيج متجانس بمحبة ووئام، المخلص في حبه لوطنه وأرضه، وعلى ذلك فإننا لن نقبل وبأي حال من الأحوال، أن يسيء أي شخص لعائلتنا الكريمة وتاريخها المجيد على هذه الأرض الطيبة وفي كافة ربوع منطقة الخليج العربي، مشددين على أن محاولة قناة الجزيرة من خلال بث تسجيل لشخص متوفي يسيء فيه للوطن الغالي البحرين، لن تنجح وستبقى وحدتنا الوطنية، الأساس الذي يحمينا، متمسكين بوطننا ومعبرين عن اعتزازنا بثوابتنا البحرينية الأصيلة".

وأشارت العائلة إلى أن قناة الجزيرة "تعمل على شق صف الوحدة الوطنية وإثارة السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وتأليب المجتمعات من خلال مضامينها التحريضية التي تبثها، لن تنجح في تحقيق مآربها، لأننا أسرة متماسكة، ضمن نسيج المجتمع البحريني الواحد، ولن نحيد عن قيمنا ومبادئنا الوطنية، وسيظل ولاؤنا ما حيينا لقيادة جلالة الملك المفدى وسيبقى انتماؤنا لهذا الوطن، واقعا يعيش فينا، معاهدين الله تعالى أن تبقى البحرين أسرة واحدة وقلبا واحدا، نجتمع على حب الوطن والولاء لجلالة الملك المفدى".

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وكانت قد بثت الجزيرة برنامج "ما خفي أعظم"، الأحد، والذي أظهر تحقيقا حول أحداث البحرين 2011، واتهم الحكومة البحرينية بالتعاون مع عناصر بتنظيم القاعدة لتنفيذ عمليات اغتيال بحق رموز المعارضة.

وردت البحرين عبر وزارتي الإعلام والخارجية على الاتهامات التي تضمنها البرنامج، إذ أشارت إلى أن قطر "تتآمر" على المنامة واصفة إياها بـ"الدولة المارقة".

يذكر أن البحرين كانت قد شهدت احتجاجات واسعة في فبراير/شباط من عام 2011، تمت السيطرة عليها من قبل الحكومة وأسفرت الأحداث عن مقتل أشخاص من الجانبين.