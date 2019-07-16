الاتحاد الأوروبي: خروقات إيران للاتفاق النووي "ليست كبيرة"

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت فيدريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن أيًا من الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران "لا تعتبر الخروقات الإيرانية انتهاكا كبيرا" للاتفاق، وأضافت، الاثنين، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن "الاتفاق النووي ليس في وضع جيد لكنه لا يزال حيا ولا يمكن تحديد إن كان في ساعاته الأخيرة".

وأوضحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن جميع الدول الموقعة على الاتفاق النووي "لم تشر إلى أنه ينوي تفعيل آلية تسوية النزاع بالاتفاق، وهو ما يعني أنه لا أحد منهم يعتبر في الوقت الحالي وفي ظل البيانات الحالية التي تلقيناها ولاسيما من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المخالفات تعتبر انتهاكات كبيرة".

واعتبرت موغريني في المؤتمر الصحفي، أن عدم وجود الاتفاق النووي في مكانه الصحيح سيكون "خيارًا فظيعًا".

وأعلنت طهران، الأسبوع الماضي، أنها تجاوزت حدود تخصيب اليورانيوم المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في عام 2015، وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأحد خلال خطاب بثه التليفزيون الإيراني إن بلاده "لم تخرق الاتفاق لأنه كان قرار الولايات المتحدة بالتخلي عن طاولة المفاوضات"، مضيفًا أن طهران "مستعدة لاستئناف المحادثات إذا رفعت واشنطن العقوبات المفروضة".