تعليق جديد من مجلس الوزراء السعودي حول الحجاج القطريين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، رفضه للادعاءات التي صدرت عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، حول وضع المملكة عراقيل أمام قدوم الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين في قطر.

فبعد أن أثارت القضية جدلا كبيرا وتصريحات متبادلة بين السعودية وقطر، جدد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي رفضه لما وصفها بـ"الادعاءات" الصادرة عن الوزارة القطرية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ووصف مجلس الوزراء السعودي الرواية القطرية بـ"المنافية للحقيقة"، إذ كانت قد اتهمت قطر السعودية بوضع العراقيل أمام قدوم الحجاج والمعتمرين القطريين أو المقيمين على أرض قطر لأداء مناسك الحج والعمرة في المملكة.

وكشف المجلس أن عدد المعتمرين الذين زاروا السعودية بلغ 8 ملايين معتمر وأكد أن المملكة ستستقبل مليوني حاج خلال الفترة المقبلة.

وكانت قد نفت وزارة الحج والعمرة السعودية الرواية القطرية وأكدت أن الدوحة هي من تضع العراقيل أمام حجاجها ومعتمريها عبر حجب الرابط الإلكتروني الذي خصصته السعودية للحجاج والمعتمرين في قطر، بالإضافة إلى عدم توقيع الوفد القطري على اتفاق حول الحج خلال زيارته إلى السعودية.

وتتهم قطر المملكة بحرمان الحجاج والمعتمرين القطريين من أداء مناسك الحج والعمرة على أراضيها منذ بداية الأزمة، ويتبادل الطرفان الاتهامات بتسييس قضية الحج.

يذكر أن السعودية كانت قد سمحت للحجاج والمعتمرين القطريين بالقدوم إلى أراضيها عبر أي خطوط جوية باستثناء الخطوط القطرية.