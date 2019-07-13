السعودية تنفي "ادعاءات" وزارة الأوقاف القطرية وترفض تسييس الحج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفت الحكومة السعودية "ادعاءات" وزارة الأوقاف القطرية عن وضع الرياض عراقيل أمام الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة من مواطني ومقيمي قطر، مطالبة الدوحة بإزالة العقبات أمام قدوم الحجاج والمعتمرين إلى المملكة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الحج والعمرة، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، السبت.

فمع اقتراب موسم الحج، دعت وزارة الحج والعمرة السعودية السلطات المعنية في دولة قطر بإزالة العقبات أمام من وصفتهم بـ"الأشقاء القطريين" الراغبين بأداء "الشعيرة المقدسة"، والتي قالت المملكة إن الدوحة وضعتها لمنعهم من القدوم إلى أراضيها.

وأكدت السعودية حرضها على تقديم كافة التسهيلات للقطريين الراغبين بأداء مناسك الحج، أسوة ببقية الجنسيات، رافضة ما وصفتها بـ"ادعاءات" وزارة شؤون الأوقاف القطرية حول وضع الرياض عراقيل أمام القطريين أو المقيمين على أرض قطر، لمنعهم من أداء مناسك الحج.

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وأشارت المملكة إلى أن هذه الادعاءات "منافية للحقيقة"، وقالت إن الوزارة أطلقت روابط إلكترونية لتمكين الحجاج في قطر من حجز أماكن إقامتهم والتعاقد حول الخدمات التي يرغبون أن تقدم لهم والسفر إلى السعودية عبر أي خطوط جوية باستثناء الخطوط الجوية القطرية، مشيرة إلى أن الدوحة قامت بحجب هذه الروابط.

وأكدت الوزارة أنها وجهت دعوة للمسؤولين عن شؤون الحج في قطر لترتيب قدوم الحجاج القطريين، ولفتت إلى أنه تم الاجتماع معهم لكنهم غادروا قبل التوقيع على اتفاقية الحج، وبناء على ذلك لم تمنح الدوحة فرصة لشركات الحج لديها للقدوم والاتفاق مع مقدمي خدمات الحجاج في المملكة.

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وشددت السعودية على رفضها لمحاولة "تسييس" قضية الحج والعمرة وإقحام المواقف السياسية بين البلدين في شؤون الحج والعمرة، مطالبة وزارة الأوقاف القطرية بتسهيل قدوم الحجاج عبر أي خطوط طيران باستثناء الخطوط القطرية.