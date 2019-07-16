ترامب يتحدث عن "تقدم كبير" مع إيران.. وبومبيو: طهران جاهزة للتفاوض

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن "تقدم كبير" بشأن القضايا العالقة مع إيران، في حين ذكر وزير الخارجية، مايك بومبيو، أن طهران منفتحة على المفاوضات بشأن برنامج الصواريخ الباليسيتة.

وقال ترامب: "لقد تم التوصل إلى تقدم كبير، سيريدون التحدث، وسنرى ما سيحدث ولكن تم إنجاز تقدم كبير"، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "نريد أن نساعدهم، وسنكون جيدين معهم، سنساعدهم بشتى الطرق، لكن لا يمكنهم الحصول على سلاح نووي".

وأكد ترامب أنه لا يريد تغيير النظام الإيراني لكنه يطمح إلى وضع حد للسلوك العدائي لطهران في المنطقة وأن تقوم بسحب وكلائها من اليمن.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سأل وزير الخارجية السابق، جون كيري، "عبر الشعب" عن سبب عدم إصرار الإدارة السابقة على خروج إيران من اليمن، ولفت إلى أن الأخير أجاب بالقول إن "الأمر كان معقدا".

من جانبه قال بومبيو: "للمرة الأولى، قال الإيرانيون إنهم جاهزون للتفاوض بشأن برنامج الصواريخ الباليسيتة"، وتابع قائلا: "ستكون لدينا الفرص من أجل التفاوض حول اتفاق جديد من شانه منع إيران حقا من الحصول على سلاح نووي"، على حد تعبيره.