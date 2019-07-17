البحرين ترد على "ما خفي أعظم" بتقرير عبر التلفزيون الرسمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت البحرين أنها ستنشر تقريرا خلال نشرة الثامنة عبر تلفزيون البحرين، ترد فيه على "ادعاءات" الجزيرة ضدها في برنامج "ما خفي أعظم"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين.

فبعد أن نشرت الجزيرة برنامجا حول أحداث البحرين عام 2011، ادعت فيه أن حكومة المنامة تعاملت مع القاعدة من أجل تصفية معارضين لها في الداخل، سترد البحرين، الأربعاء، عبر تقرير ضمن نشرة الثامنة على التلفزيون الرسمي.

ولم تذكر المنامة معلومات عن محتوى التقرير الذي ستنشره عبر التلفزيون الرسمي ردا على ما بدر من القناة القطرية.

وكانت قد ردت البحرين عبر وزارتي الخارجية وشؤون الإعلام، على ما جاء في البرنامج الذي تم بثه الأحد، متهمة قطر بـ"التآمر" وواصفة إياها بـ"الدولة المارقة".

وتعيش المنامة والدوحة قطيعة دبلوماسية واقتصادية، بعد أن فرضت البحرين مع السعودية والإمارات ومصر مقاطعة على قطر في 5 يونيو/حزيران من عام 2017.

وتتهم الدول الأربع قطر بدعم وتمويل "الإرهاب" واحتضان جماعات متطرفة، بالإضافة إلى اتهامها بمحاولة ضرب وحدة صف دول مجلس التعاون الخليجي. .