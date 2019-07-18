حكومة جبل طارق: قابلنا مسؤولين إيرانيين في لندن لبحث أزمة "غريس 1"

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال بيان صادر عن حكومة إقليم جبل طارق، إن مسؤولين إيرانيين، اجتمعوا بمسؤولين في حكومة جبل طارق في العاصمة البريطانية لندن، الأربعاء، لبحث تفاصيل احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" المحتجزة منذ أسابيع.

ووصف البيان، الصادر مساء الخميس، الاجتماع بـ"البناء والإيجابي"، وناقش الاجتماع، بحسب ما قاله رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو، "الأمور المتعلقة باحتجاز (غريس 1) والسعي إلى التخفيف من جميع جوانب القضايا الناشئة"، كما جاء في البيان الذي صدر الخميس، بعد يوم من الاجتماع الفعلي.

وتحتجز السلطات في جبل طارق ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" والتي كانت في طريقها إلى سوريا، مما يعني انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا، وتجري سلطات حكومة جبل طارق التابعة للمملكة المتحدة، تحقيقات مع طاقم السفينة، وأعرب الحكومة عن استعدادها لإطلاق سراح السفينة إذا ما قدمت إيران ضمانات بعدم توجه ناقلة النفط إلى سوريا.