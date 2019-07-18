السعودية تخصص موقعًا إلكترونيًا لتسجيل الحجاج القطريين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خصصت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، موقعًا إلكترونيا للمواطنين القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، وفقا لبيان وزارة الخارجية السعودية.

ويمكن للحجاج القطريين تسجيل بياناتهم واختيار الخدمات التي يحتاجونها، بحسب البيان، من خلال الموقع الإلكتروني https://qh1440.haj.gov.sa.

ودعت الوزارة في البيان، السلطات القطرية، إلى "عدم حجب الروابط الإلكترونية كما حدث في السابق، والتعاون في تمكين الحجاج القطريين من أداء مناسكهم بيسر وسهولة"، على حد وصف البيان، مشيرة إلى التزامها بإتاحة الفرصة للقطريين "بالقدوم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة في أمان وراحة واطمئنان".