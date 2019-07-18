لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- حثت بريطانيا، إيران، الخميس، على خفض التوترات في الخليج، وتعهدت بالدفاع عن مصالحها المتعلقة بالشحن في المنطقة.

وقالت وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت، ردا على سؤال بشأن قرار إرسال سفينة حربية ثالثة إلى الخليج، إن بلادها مهتمة دوما بالدفاع عن مصالحها في الخليج ومناطق أخرى.

وأضافت، في مؤتمر صحفي في مؤتمر المملكة المتحدة للقوات الجوية والفضائية، الخميس، "من المهم أن نبعث برسالة واضحة جدا إلى إيران مفادها أننا نريد منها التراجع عن هذا الموقف، وأننا نريد منها خفض التصعيد، لكننا قمنا دوما بحماية الشحن والتدفق الحر للسلع في تلك المنطقة وسنواصل فعل ذلك“.

وأعربت موردونت، عن قلق المملكة المتحدة بشأن حماية البضائع البريطانية وسط التوترات في الخليج، وأوضحت "نحن قلقون بحق بشأن حماية بضائعنا في مضيق هرمز".