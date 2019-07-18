أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أقرت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عقوبات على عدد من الشركات والأفراد في إيران وبلجيكا والصين، شاركوا في شراء عناصر لبرنامج إيران النووي.

وقال البيان الصادر عن وزارة الخزانة، إن الشركات كانت بمثابة "شبكة مشتريات"، لمؤسسة إيرانية "تلعب دورًا مهمًا في البرنامج النووي الإيراني لتخصيب اليورانيوم من خلال إنتاج أجهزة الطرد المركزي"، حسبما ورد في البيان.

وأضاف البيان أن وزارة الخزانة الأمريكية "تقوم باتخاذ إجراءات لإغلاق شبكة المشتريات النووية الإيرانية التي تدعم شركات الواجهة الصينية والبلجيكية للحصول على مواد نووية مهمة والاستفادة من طموحات النظام الإيراني الخبيثة".

وقال وزير الخزانة ستيفن ت. منوشين: "لا يمكن لإيران أن تدعي النوايا الحميدة على الساحة العالمية بينما تقوم بشراء وتخزين المنتجات لأجهزة الطرد المركزي"، موضحًا أن "الحكومة الأمريكية تشعر بقلق عميق إزاء تخصيب اليورانيوم للنظام الإيراني وغيرها من السلوكيات الاستفزازية، وستستمر في استهداف كل من يقدم الدعم لبرنامج إيران النووي".

كانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت، في وقت سابق، الخميس، عقوبات جديدة على 4 عراقيين اثنين منهم قياديين في ميلشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين اتهموا بانتهاكات لحقوق الإنسان والفساد.