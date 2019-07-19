جيش إيران: جميع طائراتنا المسيّرة سليمة ولا مواجهة مع "بوكسر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد الجيش الإيراني، الجمعة، على أن جميع طائراته المسيرة "الردون" سلمية، نافيا اسقاط أي طائرة كانت تحلق فوق الخليج قبل اسقاطها من قبل السفينة الحربة الأمريكية "USS Boxer".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان كبير متحدثي القوات المسلحة بالبلاد، العميد أبوالفضل شكارجي، قوله: "خلافا للمزاعم الفارغة والنابعة من اوهام الرئيس الأميركي الارهابي، فان جميع الطائرات المسيرة التابعة للجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز ومنها الطائرة المسيرة المشار اليها من قبل ترامب قد عادت الى قواعدها سالمة بعد تنفيذها مهمات الاستطلاع والسيطرة المخطط لها".

وأضاف: "لم يكن هنالك اي تقرير يدل على وقوع مواجهة عملياتية من قبل السفينة الحربية الاميركية يو اس اس بوكسر مع الطائرات الايرانية المسيرة".

وأردف: "هذه التصريحات التي لا أساس لها الصادرة عن الرئيس الاميركي تأتي في سياق خلق التوتر وزعزعة الامن في منطقة الخليج الفارسي المهمة ومضيق هرمز الاستراتيجي واضاف، ان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية وفي ظل اليقظة الكاملة ووفقا للمعايير الدولية تعتبر من مسؤوليتها القانونية مهمة الحراسة والسيطرة والحفاظ على الامن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز".