نائب وزير خارجية إيران: أمريكا قد تكون أسقطت "درون" تابعة لها بالخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده لم تفقد أي طائرة دون طيار "درون" في منطقة الخليج أو في أي مكان آخر، لافتا إلى احتمال أن تكون الطائرة المسقطة تابعة لأمريكا وأسقطتها لنفسها.

جاء ذلك في تغريدة لعراقجي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "لم نفقد أي درون في مضيق هرمز أو أي مكان آخر. أنا قلق من أن USS Boxer (السفينة الحربية الأمريكية) أسقطت طائرة الدرون التابعة لها بنفسها عن طريق الخطأ".

وتأتي تصريحات عباس، بعد تأكيد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ليس لها علم بفقدان أي من طائراتها المسيّرة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن مساء الخميس، أن البحرية الأمريكية أسقطت طائرة درون إيرانية اقتربت وكانت على بعد 1000 ياردة عن السفينة الحربة الأمريكية USS Boxer.