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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم "القتل حدا" ضد ثلاثة أشخاص، سعوديان وباكستاني بعد إدانتهما بـ"شرب مُسكر والدخول عنوة إلى منزل لفعل الفاحشة بامرأة".

ونقلت إمارة مكة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أن الحكم نفذ بحق كل من هتان بن سراج بن سلطان الحربي، وسلطان بن سراج بن سلطان الحربي ومحمد عمر محمد ليق جمالي (باكستاني) الجنسية في محافظة جدة.."

وأضافت الإمارة في تغريدتها أن الحكم جاء بعد إدانتهم بـ"شرب المُسكر وانتحالهم صفة رجال الأمن ودخولهم لأحد المنازل عنوة لفعل الفاحشة بامرأة".

وذكرت قناة السعودية الرسمية أن المتهمين دخلوا المنزل عنوة عبر التهديد باستخدام السلاح الأبيض، وأن التحقيقات أسفرت عن توجيه التهم لهم، ونفذ حكم القتل حدا في محافظة جدة بإمارة مكة.