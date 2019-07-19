لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أكدت شركة "ستينا بولك أند نورثن مارين مانيجمنت"، المالكة لناقلة النفط البريطانية "ستينا إيمبرو"، احتجاز سفينتها لدى السلطات الإيرانية، وقالت الشركة في بيان لها، إن سفينتها طاردتها طائرات هيلوكوبتر في تمام الرابعة من عصر الجمعة بتوقيت جرينتش، وإنها لا يمكن الاتصال بها حاليا، مشيرة إلى أنها في طريقها الآن نحو إحدى الموانئ الإيرانية.

وأضافت الشركة، في بيان لها، أن السفينة المحتجزة تحمل طاقمًا من 23 بحارًا، وأنها على تواصل مع الحكومة البريطانية للتأكد من سلامة طاقم السفينة.

كانت قوات الحرس الثوري الإيراني، أعلنت، الاستيلاء على ناقلة نفط بريطانية، أثناء مرورها في مضيق هرمز.