ترامب يؤكد تدمير الطائرة الإيرانية: طهران ستدفع الثمن إذا تصرفت بحماقة

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أصر الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، على أن الولايات المتحدة على يقين من أنها أسقطت طائرة إيرانية بدون طيار كانت تهدد السفينة USS Boxer في مضيق هرمز، الخميس، رغم نفي طهران.

وقال ترامب للمراسلين في المكتب البيضاوي في مناسبة للاحتفال بالذكرى الخمسين لهبوط طائرة أبولو 11 "لا شك في ذلك، لا ، لقد أسقطناها".

وقال جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، عندما دعاه ترامب للحديث "ليس هناك شك في أن هذه طائرة إيرانية بدون طيار وأن السفينة USS Boxer دمرتها، لأنها تشكل تهديدًا للسفينة الحربية".

وحذر ترامب من أن إيران "ستدفع الثمن" إذا فعلوا "أي شيء أحمق"، مضيفًا "لدينا أعظم الناس في العالم، ولدينا أعظم المعدات في العالم. لدينا أكبر السفن، أكثر السفن فتكاً، لا نريد أن نستخدمها، لكنها أكثر السفن فتكاً على الإطلاق. ونأمل من أجلهم ألا يفعلوا أي شيء حمقاء. وقال "إذا فعلوا ذلك ، فسوف يدفعون الثمن مثلما لم يدفع أحد الثمن".

وقال ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة "دمرت" طائرة إيرانية بدون طيار تهدد السفينة USS Boxer في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن الطائرة بدون طيار اقتربت على بعد 1000 ياردة من السفينة الحربية الأمريكية، وتجاهلت "دعوات متعددة للوقوف"، لكن إيران تنفي حدوث ذلك.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، الجمعة، إن إيران لم تفقد أي طائرات بدون طيار، مما يشير إلى أن الولايات المتحدة أسقطت طائراتها بدون طيار "عن طريق الخطأ".