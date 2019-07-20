ما جنسيات طاقم ناقلة النفط البريطانية المحتجزة بإيران؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الإيرانية أن على متن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة 23 فردا، مؤكدة على أن الطاقم سيبقى على متن الناقلة المتواجدة في الوقت الحالي بميناء، بندر عباس.

مدير عام الموانئ والملاحة البحرية بإقليم هرمزجان، جنوب إيران قال إن من بين طاقم الناقلة البريطانية 18 شخصا يحملون الجنسية الهندية بالإضافة على خمسة أشخاص آخرين من روسيا والفلبين ولاتفيا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.

واقلت طهران، الجمعة أن سبب احتجاز ناقلة النفط البريطانية هو اصطدامها بقارب صيد إيراني، في إعلان يأتي بعد تصريحات مصدر عسكري إيراني، الجمعة أن سبب احتجاز قوات الحرس الثوري الإيراني، لناقلة النفط جاء بعد أن "أطفأت جهاز تحديد المواقع وتسير في الجهة المعاكسة من مضيق هرمز".

من جهتها أصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا، فجر السبت، حذرت فيه من "تداعيات جدية" إذا لم تفرج إيران وبسرعة عن الناقلة مؤكدة في الوقت ذاته على أن لندن "لا تنظر في خيارات عسكرية".