بعد موافقة الملك سلمان.. جيش أمريكا يوضح ما توفره قواته في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضحت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، ما ستوفره القوات المتوقع إرسالها إلى المملكة العربية السعودية والتي وبحسب مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" سيبلغ عددها 500 عنصر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "بالتنسيق مع وبدعوة من المملكة العربية السعودية، أذن وزير الدفاع بنقل الأفراد والموارد الأمريكية من أجل الانتشار في المملكة العربية السعودية.. يوفر هذا التحرك للقوات رادعا إضافيا، ويضمن قدرتنا على الدفاع عن قواتنا ومصالحنا في المنطقة من التهديدات الناشئة والموثوقة. هذه التحرك يخلق عمق عملياتي وشبكات لوجستية".

وأضافت القيادة في بيانها: "تقوم القيادة المركزية الأمريكية وباستمرار، بتقييم وضع القوة في المنطقة وتعمل مع سلطات المملكة العربية السعودية لوضع أصول الولايات المتحدة في المواقع المناسبة".

وكان العاهل السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر موافقته على استقبال القوات الأمريكية وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن مصدر بوزارة الدفاع بالمملكة، وذلك وسط ما كشفه محللون عن تحضيرات في قاعدة الأمير سلطان الجوية شرق العاصمة السعودية، الرياض.